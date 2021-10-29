Ростов-на-Дону, 29 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону главным врачом горбольницы №8 назначен Сергей Рыжков. Об этом говорится на странице лечебного учреждения в Instagram.

Аксессуары врача

Новый главный врач в прежние годы работал в Мартыновской районной больнице, Ростовском НИИ акушерства и педиатрии, областной клинической больнице №2», центральной горбольнице Новошахтинска.

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября стало известно об увольнении Александра Дрозда, возглавлявшего лечебное учреждение в течение 13 лет, в связи с выходом на пенсию.