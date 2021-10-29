Коста-Наварино, , 12:05 — REGNUM Министр туризма Греции Василис Кикилиас был основным докладчиком на ежегодной конференции Ассоциации немецких туроператоров (DRV), организованной в Коста-Наварино, Мессиния, 28 октября. Об этом сообщает AMNA.

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Во время церемонии открытия Кикилиас был награжден немецкими организаторами за борьбу с пандемией, когда он был министром здравоохранения; высокую оценку получили протоколы здравоохранения, внедренные Грецией, чувство безопасности, которое страна внушала своим посетителям, а также способ, которым профессионалы туризма внедряли протоколы безопасности.

Кикилиас заявил, что туристический сезон 2022 года начнется в середине марта, и призвал жителей Германии открыть для себя новые направления в материковой и островной Греции, которые, возможно, не были хорошо известны до сегодняшнего дня, но предлагают подлинный туристический опыт.

Он пояснил, что стратегия Греции заключается в том, чтобы быть на переднем крае устойчивого развития туризма, и подчеркнул, что Греция уже готовит почву для роста в этой сфере в следующем году.