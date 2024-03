Сан-Матео, США, 29 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. PlayStation официально анонсировала новую подборку игр для сервиса PS Plus. Об этом 29 октября сообщает Eurogamer.

(сс) Marco Verch PlayStation 5 DualSense

Всего подписчиков PS Plus ожидают шесть игр: Knockout City, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, First Class Trouble, The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners и Untill You Fall. Все они станут доступны уже 2 ноября 2021 года.

Добавим, что официальный релиз Knockout City состоялся только в 2021 году. Игра была высоко оценена геймерами и критиками.