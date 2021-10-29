Париж, 29 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Обвинения российской стороны в том, что она якобы провоцирует газовый кризис в Европе, являются граничащими с бредом. Об этом 29 октября заявил посол России во Франции Алексей Мешков в ходе дискуссионного ужина Ассоциации друзей издания Le Passage.

Петр Данилов ИА Красная Весна Газ

«Сегодня мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на газ в Европе. И опять видим граничащие с бредом обвинения в адрес России. Мол, «Газпром» искусственно провоцирует этот кризис. При этом Россия и российские компании никогда не нарушали своих контрактных обязательств, и это признают все наши партнеры», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Мешков напомнил, что за привязку цен на газ к спотовому рынку выступал Евросоюз и также последний умышленно затягивала процесс строительства газопроводов из России.

«Кстати, Россия, в том числе «Газпром», увеличила поставки на европейский рынок в целом на 8,7%. В абсолютных величинах это 11 миллиардов кубометров газа, а американские и ближневосточные компании, напротив, недопоставили 9 миллиардов кубометров», — добавил посол России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания «Газпром экспорт» получила обращение польского нефтегазового концерна PGNiG о снижении цен на газ.