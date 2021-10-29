Киев, , 11:34 — REGNUM Власти Украины должны достичь прогресса в расследовании расстрелов на «Евромайдане» в 2014 году и трагедии, произошедшей в Доме профсоюзов Одессе 2 мая. Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор.

Одесса. 2 мая 2014 RADAK1

«Есть проблемы по расследованиям событий на Майдане, я встречался с семьями тех, кто был убит там. А также событий в Одессе, в этих расследованиях должен быть достигнут прогресс», — сказал он в интервью изданию «РБК-Украина».

Он также добавил, что Украине необходимо ратифицировать Стамбульскую конвенцию по правам женщин и римский статут Международного уголовного суда, так как Киев взял на себя такое обязательство.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2 мая 2014 года произошли столкновения между сторонниками федерализации Украины и праворадикальными активистами, поддерживавшими «евромайдан». По официальным данным, в результате тех трагических событий погибли 48 человек, сотни людей были ранены.