Иерусалим, , 11:37 — REGNUM В Израиле за 28 октября выявлен 651 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает минздрав страны.

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Сутками ранее в стране сообщалось про 624 новых случаев заражения. За сутки в Израиле было проведено 76 773 теста на коронавирус, положительными оказались 0,96%.

В больницах остаются 325 пациентов, из них в критическом состоянии 153, на ИВЛ — 133.

Умерли шесть пациентов, число жертв коронавируса в Израиле составило 8081.