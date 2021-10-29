Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В Государственный Эрмитаж допуск посетителей старше 18 лет с 30 октября 2021 года будет возможен только при наличии QR-кодов или других документов, наличие которых установлено постановлением городских властей. Это относится ко всем музейным комплексам Эрмитажа.

Государственный Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как отметили в музее, совершеннолетним посетителям необходимо предъявить один из перечисленных документов: QR-код, подтверждающий факт вакцинации; QR-код, подтверждающий факт перенесённого заболевания; документ, подтверждающий факт медицинских противопоказаний к вакцинации, вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

Для иностранных посетителей необходимо предъявление документа о вакцинации, выданного уполномоченной медицинской организацией.

Посещение музея детьми до 12 лет обязательно в сопровождении взрослого, лицам от 12 до 18 лет в Эрмитаж можно пройти просто по билету.

«Рекомендуем прибывать к входу в музей не позднее чем за 15 минут до начала сеанса посещения, лекции или другого мероприятия. Для того, чтобы ускорить проверку документов, пожалуйста, заранее распечатайте QR-код, сохраните его в галерее смартфона или откройте/загрузите через специализированные приложения», — попросили в Эрмитаже.