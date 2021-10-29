Кызыл, , 11:32 — REGNUM В Туве перед судом предстанет 61-летняя жительница Кызыла по обвинению в организации приготовления убийства 8-летней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Киллер

Девочка была дочерью скончавшегося супруга обвиняемой от другой женщины и, соответственно, являлась наследницей доли в совместном имуществе в виде жилого помещения, здания и земельного участка. По версии следствия, чтобы стать единоличным собственником недвижимости, женщина задумала убийство ребёнка, наняв киллера за 180 тыс. рублей

«После этого обвиняемая сообщила исполнителю, где обучается и проживает малолетняя, показала ребёнка, когда последняя стояла на автобусной остановке, а затем передала орудие преступления — электрошокер, дав указание оглушить им малолетнюю девочку, а после лишения жизни инсценировать несчастный случай», — отметили в управлении.

Однако задуманное женщине не удалось довести до конца — в её планы вмешались сотрудники ФСБ и МВД. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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