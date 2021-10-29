Уфа, , 11:33 — REGNUM 20 арбитражных управляющих дисквалифицировали в Башкирии по заявлениям республиканского Росреестра. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Управления Росреестра по региону. Сообщается, что соответствующие решения вынес Арбитражный суд Башкирии. Дисквалификация применяется судом в отношении арбитражных управляющих в случае повторного нарушения ими федерального законодательства о банкротстве.

Банкротство Ken Teegardin

Помимо этого, в отношении арбитражных управляющих было вынесено 85 решений о применении других видов административных наказаний (предупреждение, штраф).

Отмечается, что за 10 месяцев текущего года в Росреестр Башкирии поступило 378 жалоб на действия либо бездействия арбитражных управляющих.

«Одной из причин низкого качества работы арбитражного управляющего, по мнению органа по контролю (надзору), является одновременное проведение процедур банкротства большого количества должников, что не способствует достижению целей восстановительных процедур и расчету с кредиторами в ликвидационной процедуре. В деятельности большинства дисквалифицированных арбитражных управляющих выявлены нарушения при проведении процедур конкурсного производства», — приводит пресс-служба слова начальника отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Башкирии Динары Магадеевой.

Отмечается, что основными нарушениями среди арбитражных управляющих являются злоупотребления с конкурсной массой (необоснованное расходование денег, непринятие мер по формированию конкурсной массы и взысканию дебиторской задолженности и т.д.), а также ненадлежащее оформление и предоставление отчетности кредиторам, суду и затягивание процедур банкротства.