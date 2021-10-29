Иерусалим, 29 октября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Мэр израильского города Бейт-Шеан публично разорвал письмо, которое ему прислал министр туризма Константин Развозов, на церемонии закладки туристического проекта 28 октября. Об этом сообщают «Вести Израиль».

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Проектом является пешеходная зона, призванная связать городские достопримечательности.

Критическое отношение к Развозову вызвало его решение приостановить финансирование работ по созданию в Бейт-Шеане пешеходной зоны. Скандал вокруг ситуации связан с тем, что данное решение было принято после того, как представители муниципалитета Бейт-Шеана отправили приглашения на церемонию почетным гостям, включая БиньяминаНетаньяху и бывшего главу минтуризма Ярива Левина, но действующего министра туризма не пригласили.

В письме гендиректору министерства туризма Развозов попросил приостановить уже прошедший этап планирования проект «для проверки его целесообразности».

«Меня уже тысячу раз спрашивали о том, носит ли наше мероприятие политический характер. И я все время отвечал: нет, это чисто профессиональная встреча. Но Развозову все-таки удалось превратить ее в политическую», — заявил мэр Леви. Он подчеркнул, что Нетаньяху «виноват» в том, что в Бейт-Шеан начали ходить поезда и в городе начали развиваться туристические проекты. «А в правительстве, похоже, не понимают, что у нас демократическое государство, и ведут себя так, будто пришли к власти после военного переворота», — добавил Леви.

Нетаньяху, в свою очередь, обратился к действующему правительству с требованием продолжить работу над проектом и добавить денег в случае их нехватки. В завершение Нетяньяху пообещал всё исправить, когда вернется к власти.