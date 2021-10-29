Бывший премьер-министр Израиля Нетаньяху пообещал вернуться к власти
Иерусалим, 29 октября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Мэр израильского города Бейт-Шеан публично разорвал письмо, которое ему прислал министр туризма Константин Развозов, на церемонии закладки туристического проекта 28 октября. Об этом сообщают «Вести Израиль».
Проектом является пешеходная зона, призванная связать городские достопримечательности.
Критическое отношение к Развозову вызвало его решение приостановить финансирование работ по созданию в Бейт-Шеане пешеходной зоны. Скандал вокруг ситуации связан с тем, что данное решение было принято после того, как представители муниципалитета Бейт-Шеана отправили приглашения на церемонию почетным гостям, включая БиньяминаНетаньяху и бывшего главу минтуризма Ярива Левина, но действующего министра туризма не пригласили.
В письме гендиректору министерства туризма Развозов попросил приостановить уже прошедший этап планирования проект «для проверки его целесообразности».
Нетаньяху, в свою очередь, обратился к действующему правительству с требованием продолжить работу над проектом и добавить денег в случае их нехватки. В завершение Нетяньяху пообещал всё исправить, когда вернется к власти.