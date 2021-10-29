Орел, , 11:29 — REGNUM Адвокат Орловской областной коллегии адвокатов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. Расследование уголовного дела завершено следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 29 октября старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Коргин.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, обвиняемый в 2019—2020 годах получил от одного из осуждённых, отбывающего наказание в ФКУ КП-3 УФСИН, 800 тыс. рублей за смягчение условий нахождения в колонии. Также адвокат пообещал повлиять на получение решения суда об условно-досрочном освобождении. В июне 2020 года обвиняемый стал посредником в получении начальником ФКУ КП № 3 УФСИН России по Орловской области от того же осужденного взятки в виде денег в сумме 150 000 рублей за освобождение мужчины от наказания за нарушение установленного порядка отбывания наказания.

В настоящее время следствие по делу завершено, прокурором утверждено обвинительное заключение. Дело готовится к передаче в суд.