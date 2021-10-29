Кострома, 29 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Жителям Костромской области, имеющиммедотводы от вакцинации против COVID-19, разрешили посещать общественные места на определенных условиях. Об этом со ссылкой на постановления губернатора региона Сергея Ситникова от 28 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С 8 ноября по 1 декабря 2021 года такие граждане смогут попасть в кафе, кино, торговые центры и другие места, имея при себе медотвод и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до посещения объекта. Также проверяющие потребуют от человека документ, удостоверяющий личность.

«Медицинский документ, подтверждающий факт установления медицинских противопоказаний к проведению профилактической вакцинации против COVID-19 должен быть заверен в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации или заместителем руководителя медицинской организации, наделенным такими полномочиями» , — поясняется в постановлении.

Напомним, с 30 октября попасть в культурные организации, кинотеатры, фитнес-залы, танцевальные студии, бассейны, общепит, крупные торговые центры (площадью свыше 3 тысяч кв. м), ярмарки (площадью свыше 2 тысяч кв. м), салоны красоты, парикмахерские, солярии, спа и массажные салоны, магазины, торгующие непродовольственными товарами в Костромской области для граждан без медотводов можно исключительно по QR-кодам, подтверждающим наличие прививки или перенесенную болезнь. Действовать ограничение будет как минимум до 1 декабря текущего года.