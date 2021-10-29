Москва, 29 октября 2021, 11:28 — REGNUM Более 100 специалистов сферы ритуальных услуг из разных регионов России приехали в Москву на первую отраслевую конференцию «Модель управления похоронным делом. Вектор перемен».
Одним из главных поводов для встречи стал вопрос кадрового обеспечения отрасли. Как отметил начальник службы похоронного обслуживания ГБУ «Ритуал» Юрий Шнайдер, в России сегодня нет ни одного вуза или колледжа, где бы готовили специалистов ритуальной сферы.
Символично, что мероприятие состоялось в новом здании учебного центра ГБУ «Ритуал». Учреждение уже более двух лет готовит специалистов и реализует программы по повышению квалификации по таким направлениям, как «Специалист в области похоронного дела», «Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Организатор похорон (агент)» и «Заведующий кладбищем».
Протокол конференции будет направлен для рассмотрения в соответствующие государственные органы.