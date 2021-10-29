Москва, , 11:28 — REGNUM Более 100 специалистов сферы ритуальных услуг из разных регионов России приехали в Москву на первую отраслевую конференцию «Модель управления похоронным делом. Вектор перемен».

Кладбище Krd.ru

«Здесь присутствуют коллеги из профсоюза — это очень здорово. Мы готовы со своей стороны работать и дорабатывать вопросы, связанные с профессиональными стандартами, с оценочными средствами и с процедурой независимой оценки квалификации», — сказал на открытии мероприятия депутат Московской городской думы, председатель Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ Александр Козлов.

Одним из главных поводов для встречи стал вопрос кадрового обеспечения отрасли. Как отметил начальник службы похоронного обслуживания ГБУ «Ритуал» Юрий Шнайдер, в России сегодня нет ни одного вуза или колледжа, где бы готовили специалистов ритуальной сферы.

Символично, что мероприятие состоялось в новом здании учебного центра ГБУ «Ритуал». Учреждение уже более двух лет готовит специалистов и реализует программы по повышению квалификации по таким направлениям, как «Специалист в области похоронного дела», «Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Организатор похорон (агент)» и «Заведующий кладбищем».

Протокол конференции будет направлен для рассмотрения в соответствующие государственные органы.