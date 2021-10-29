Лиссабон, , 11:27 — REGNUM Социалистическое правительство Португалии настаивает на том, что оно гарантирует стабильность страны, несмотря на отклонение бюджета на 2022 год. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на заявление представителей правительства Португалии.

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В связи с отклонением проекта бюджета страны на 2022 год правительство ожидает, выполнит ли президент республики, консерватор Марсело Ребело де Соуза, законодательный пункт о роспуске парламента и правительства.

«Стабильность», «хладнокровие» и «спокойствие» — именно эти слова использовало правительство Португалии, говоря о политическом кризисе, возникшем в стране в связи с отклонением проекта бюджета после того, как коммунисты и марксисты в парламенте не поддержали проект предложенный социалистами.