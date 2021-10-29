Правительство Португалии гарантировало стабильное развитие страны
Лиссабон, 29 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Социалистическое правительство Португалии настаивает на том, что оно гарантирует стабильность страны, несмотря на отклонение бюджета на 2022 год. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на заявление представителей правительства Португалии.
В связи с отклонением проекта бюджета страны на 2022 год правительство ожидает, выполнит ли президент республики, консерватор Марсело Ребело де Соуза, законодательный пункт о роспуске парламента и правительства.
«Стабильность», «хладнокровие» и «спокойствие» — именно эти слова использовало правительство Португалии, говоря о политическом кризисе, возникшем в стране в связи с отклонением проекта бюджета после того, как коммунисты и марксисты в парламенте не поддержали проект предложенный социалистами.