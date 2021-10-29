Токио, 29 октября 2021, 11:27 — REGNUM Разработчики из Bandai Namco извинились перед геймерами за очередной перенос даты релиза игры Digimon Survive. Об этом 29 октября сообщает издание Eurogamer.
«Мы бы хотели поблагодарить фанатов Digimon Survive, терпеливо дожидающихся релиза игры, за их поддержку», — пишет продюсер проекта Казумаса Хабу. Теперь планируется, что игра выйдет в 2022 году.
Digimon Survive — это тактическая ролевая игра, основанная на одноимённой аниме-франшизе. Ожидается, что она выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
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