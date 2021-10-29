Токио, , 11:27 — REGNUM Разработчики из Bandai Namco извинились перед геймерами за очередной перенос даты релиза игры Digimon Survive. Об этом 29 октября сообщает издание Eurogamer.

Digimon Survive Скриншот с YouTube

«Мы бы хотели поблагодарить фанатов Digimon Survive, терпеливо дожидающихся релиза игры, за их поддержку», — пишет продюсер проекта Казумаса Хабу. Теперь планируется, что игра выйдет в 2022 году.

Digimon Survive — это тактическая ролевая игра, основанная на одноимённой аниме-франшизе. Ожидается, что она выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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