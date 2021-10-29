Кабул, , 11:34 — REGNUM Временное правительство Афганистана, сформированное радикалами, заинтересовано в поставках российских вакцин от коронавируса в страну. Об этом министр здравоохранения во временном правительстве республики Каландар Ибад сообщил 29 октября ТАСС.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» 75.ru

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По его словам, для новых властей большую ценность представляет всё, что помогает бороться с распространением COVID-19 и укреплять здоровье населения. Сейчас в Афганистане удалось нормализовать ситуацию с коронавирусом, так как с середины августа границы закрыты, а регулярное пассажирское авиасообщение приостановлено.

«Мы заинтересованы в получении вакцины как из России, так из любой другой страны мира, которая пожелает оказать нам содействие в этой области», — сказал Ибад.

Он добавил, что США обещали Афганистану вакцину, но пока не предоставили её. Власти также рассчитывают на помощь от Китая в виде вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане, где к власти пришло радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), остаётся крайне тяжелой ситуация в здравоохранении. Стране не хватает врачей и медикаментов.

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