Иерусалим, , 11:32 — REGNUM Законодательная комиссия парламента Израиля утвердила дальнейшее ограничение использования наличных денег в стране. Об этом сообщает Calcalist 28 октября.

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С августа 2022 года в стране в силу вступит ряд правил. Так, максимальный размер суммы на оплату наличными за товары и услуги будет снижен с нынешних 11 тысяч до шести тысяч шекелей. Это относится также к пожертвованиям и ссудам. Лимит использования наличных при сделках физлиц сократится с 50 тысяч до 15 тысяч шекелей, что распространяется на дарение.

За нарушение правил утвержденным комиссией положением вводятся административные штрафы, их размер зависит от суммы использованных наличных.

Так, если при расчете во время сделки применяются 25 тысяч шекелей, штраф составит 9% от суммы сделки; 25−50 тысяч — 15%, от 50 тысяч шекелей — 20%. Штрафы будут вводиться в практику постепенно, до августа 2024 года первое нарушение правил не будет вести к штрафу.