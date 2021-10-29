Ростов-на-Дону, , 11:24 — REGNUM Прокурор запросил для ранее оправданного бывшего директора департамента архитекторы и градостроительства Ростова-на-Дону Романа Илюгина четыре года колонии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Прения по делу о превышении должностных полномочий начались в Ворошиловском районном суде. Бывший главный архитектор Ростова-на-Дону обвиняется в превышении полномочий и халатности. Обвинение запросило четыре года колонии общего режима, пишет «Коммерсант». Прения сторон продолжатся в суде 8 ноября.

ИА REGNUM напоминает, что Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону повторно рассматривает дело бывшего главного архитектора Ростова-на-Дону. Ранее суд не нашёл состава преступления в контроле за самовольными стройками и вынес оправдательный приговор Илюгину. Однако прокуратура подала апелляцию, и Ростовский областной суд отменил решение суда первой инстанции.

Роман Илюгин занял должность директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону в ноябре 2017 года. В начале 2019 года чиновник был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

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