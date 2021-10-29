Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM Накануне шестой годовщины катастрофы российского самолета над Синайским полуостровом на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге откроют памятник жертвам трагедии. Об этом 29 октября сообщила председатель совета благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Один из памятников трагедии над Синаем Дарья Драй © ИА REGNUM

«В этом году, 30 октября, на Серафимовском кладбище мы будем открывать законченный мемориал «Сложенные крылья» авторов Пейчевых — отец с сыном — Геннадий Степанович и Степан Геннадьевич, — рассказала Захарова, потерявшая в этой авиакатастрофе дочь. — Они были авторами первого надгробия, когда мы его установили при захоронении 715 неопознанных останков. Сейчас мы закончили этот мемориал».

Напомним, рано утром 31 октября 2015 года, через 23 минуты после взлета из египетского аэропорта на борту российского лайнера сработало заложенное террористами в багажном отсеке взрывное устройство. Самолет полностью разрушился еще в воздухе, обломки и тела людей упали на землю в Синайской пустыне. Погибли все находившиеся на борту 224 человека: 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и семь членов экипажа.

В числе погибших были 136 жителей Санкт-Петербурга и 48 жителей Ленинградской области, а также жители еще девяти регионов России, и граждане Украины и Белоруссии. Для Петербурга и Ленобласти эта катастрофа стала самой массовой гибелью гражданского населения со времени Великой Отечественной войны.

Катастрофа российского аэробуса стала самой массовой гибелью граждан России в авиапроисшествиях за всю историю авиации, а также крупнейшей авиакатастрофой в истории Египта и самой большой по числу жертв для самолетов семейства Airbus A320.

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