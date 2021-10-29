Москва, , 11:23 — REGNUM За девять месяцев текущего года сотрудники системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Москве приняли порядка 4 млн обращений граждан. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в городском правительстве Петр Бирюков.

Система 112 Скриншот страницы freeadvice.ru

«Работа «Системы-112» востребована жителями и крайне важна для полноценного функционирования города, это подтверждает и ежегодный рост числа обращений. В настоящее время каждая дежурная смена принимает в среднем 13 тысяч звонков в сутки, одновременно работают 65 операторов, в том числе специалисты, владеющие иностранными языками», — рассказал Бирюков, отметив, что чаще всего по телефону 112 вызывают скорую помощь и полицию.

Позвонить на короткий номер 112 для обращения в экстренные службы в Москве можно с помощью любого оператора связи — все они подключены к этой системе. Кроме того, по нескольким коротким прямым номерам можно обратиться и непосредственно к конкретным экстренным службам. Телефон МЧС и пожарных — 101, полиции — 102, Скорой медицинской помощи — 103, аварийной службы газа — 104.

Всего московская «система 112» обеспечивает связь более чем с 200 экстренными и аварийными службами столицы, а также аналогичными системами Московской и Калужской областей.