Калуга, , 11:35 — REGNUM В Калужской области Агентство развития бизнеса объединило руководителей кофеен. Об этом 29 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя руководителя Агентства развития бизнеса области Ирину Хаврошину.

Агентство развития бизнеса объединяет калужских предпринимателей Фото Агентства развития бизнеса Калужской области

Идея, собравшая представителей данного бизнес-направления, родилась после проведения регионального гастрономического лагеря «Гастрокэмп-2021» и участия калужских бариста в серии фестивалей «Вкусный сентябрь». В настоящее время «Калужский кофейный клуб» насчитывает восемь заведений общественного питания, специализирующихся на приготовлении напитка и список участников будет расти. Агентство развития бизнеса приглашает вступить в объединение предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве и совместном решении актуальных вопросов развития бизнеса.

«После проведения гастрономических фестивалей мы организовали встречу рестораторов и руководителей кофеен с представителями фермерских хозяйств, где рассказали об эксклюзивных блюдах, десертах и напитках нового калужского меню из местных продуктов. Идея сотрудничества с калужскими производителями вызвала большой интерес. Наиболее активными оказались руководители городских кофеен. Они решили создать сообщество для того, чтобы решать общие вопросы взаимодействия с поставщиками, участвовать в мероприятиях и организовывать совместное обучение», — отметила Ирина Хаврошина.

Кроме организации обучения, компаниям-участникам «Калужского кофейного клуба» будет оказываться всесторонняя помощь в проведении мероприятий, информационном освещении. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» участники клуба смогут претендовать на поддержку в получении льготных кредитов и грантов. Специалисты центра «Мой бизнес» помогут составить бизнес-план и дадут профессиональные консультации по вопросам развития собственного дела.

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