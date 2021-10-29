Калужские владельцы кофеен объединились в профессиональное сообщество
Калуга, 29 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Калужской области Агентство развития бизнеса объединило руководителей кофеен. Об этом 29 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя руководителя Агентства развития бизнеса области Ирину Хаврошину.
Идея, собравшая представителей данного бизнес-направления, родилась после проведения регионального гастрономического лагеря «Гастрокэмп-2021» и участия калужских бариста в серии фестивалей «Вкусный сентябрь». В настоящее время «Калужский кофейный клуб» насчитывает восемь заведений общественного питания, специализирующихся на приготовлении напитка и список участников будет расти. Агентство развития бизнеса приглашает вступить в объединение предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве и совместном решении актуальных вопросов развития бизнеса.
Кроме организации обучения, компаниям-участникам «Калужского кофейного клуба» будет оказываться всесторонняя помощь в проведении мероприятий, информационном освещении. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» участники клуба смогут претендовать на поддержку в получении льготных кредитов и грантов. Специалисты центра «Мой бизнес» помогут составить бизнес-план и дадут профессиональные консультации по вопросам развития собственного дела.