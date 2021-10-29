Афины , , 11:57 — REGNUM В Греции назовут программу профилактики рака в честь покойного политика Фофи Генниматы. Об этом сообщил премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис в своем посте в соцсети Facebook 27 октября.

Траур

Мицотакис объявил о начале программы в день похорон лидера партии «Движение за перемены» (KINAL). Геннримата умерла в возрасте 56 лет от онкологического заболевания 25 октября, во Всемирный день борьбы с раком молочной железы.

Премьер-министр страны сказал, что программа начнется с предварительной симптоматической проверки на рак молочной железы — это наиболее распространенная форма рака, угрожающая женщинам, и единственная, который можно вылечить, если её обнаружить достаточно рано.

В 2022 году специальная пилотная программа позволит всем женщинам в возрасте 50−69 лет пройти бесплатное обследование на предмет заболевания.

«Технология поможет нам информировать женщин по электронной почте о ежегодном обследовании, — сказал премьер, — медицинские клиники смогут предлагать консультации, чтобы люди могли изменить опасные привычки».

Программа, по его словам, является обязанностью государства. Она также будет сопровождаться сообщением о том, что «усилия по улучшению общественного здравоохранения всегда должны объединять нас», сказал премьер.