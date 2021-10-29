Екатеринбург,
29 октября 2021, 13:27 — REGNUM В Екатеринбурге хоккейная команда «Автомобилист» одержала победу над командой «Витязь» из Московской области. Игра прошла 28 октября в комплексе «Уралец».
В ходе матча хозяева открыли счёт. Итоговый результат составил 5:2.
Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Хоккеисты «Автомобилиста» радуются заброшенной шайбе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Билл Питерс и Игорь Уланов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Хоккеисты «Автомобилиста» радуются заброшенной шайбе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КРК «Уралец»
Алексей Колчин © ИА REGNUM