29 октября 2021 | Время чтения меньше минуты

Екатеринбург, , 13:27 — REGNUM В Екатеринбурге хоккейная команда «Автомобилист» одержала победу над командой «Витязь» из Московской области. Игра прошла 28 октября в комплексе «Уралец».

В ходе матча хозяева открыли счёт. Итоговый результат составил 5:2.

Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Хоккеисты «Автомобилиста» радуются заброшенной шайбе Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Билл Питерс и Игорь Уланов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Хоккеисты «Автомобилиста» радуются заброшенной шайбе Алексей Колчин © ИА REGNUM