Каракас, 29 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал в день начала избирательной кампании подготовиться к «великой победе демократии» на выборах 21 ноября. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на аккаунт Мадуро в Twitter.

Eneas de Troya Николас Мадуро

«Давайте подготовимся к большим выборам 21 ноября, и пусть это будет великая победа демократии, Конституции, республиканской свободы Венесуэлы», — сказал он в аудиозаписи.

В Венесуэле 21 ноября пойдут региональные и местные выборы.