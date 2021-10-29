Саратов, 29 октября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Губернатор Саратовский области Валерий Радаев продолжает работу на фоне слухов об отставке. Об этом заявила руководитель пресс-службы главы региона Нина Попова.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев

«Срок полномочий губернатора истекает в сентябре 2022 года. Сейчас он работает, все идет в рабочем графике, рабочий график расписан», — цитирует Попову«РИА Новости».

Ранее появились публикации о возможной отставке Валерия Радаева осенью этого года либо весной 2022 года. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственный источник в Госдуме и в администрации президента, Радаев может покинуть пост до старта очередной избирательной кампании — осенью этого года или весной 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, 10 сентября 2017 года Валерий Радаев был избран губернатором Саратовской области. За него проголосовали 74,63% избирателей. 21 сентября 2017 года Радаев официально вступил в должность главы региона. Глава Саратовской области избирается сроком на пять лет.

В среду, 27 октября, на заседании облдумы Радаев, в ответ на реплику депутата Николая Бондаренко (КПРФ), изъявившего желание побороться за пост губернатора в 2022 году и принять участие в дебатах с Радаевым, заявил, что «у меня полномочия завершены». Однако позднее саратовский губернатор уточнил: «У меня полномочия в следующем году завершаются».

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