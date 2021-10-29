Афины , 29 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель находится с двухдневным визитом в Греции по приглашению, адресованному ей премьер-министром страны Кирьякосом Мицотакисом во время саммита ЕС — Западные Балканы в Словении. Об этом сообщает AMNA 29 октября.

Markus Schreiber Ангела Меркель

28 октября Меркель и Мицотакис поужинали в резиденции премьер-министра страны, а официальная часть визита началась утром 29 октября с обращения к молодежи в Институте Гете. Затем у канцлера Германии запланирована встреча с президентом Греции Катериной Сакелларопулу в Президентском особняке и с Мицотакисом в особняке Максимоса, после этого мероприятия будут сделаны совместные заявления для прессы.

Согласно правительственным источникам, визит Меркель в Афины знаменует собой поворотный момент как для баланса внутри ЕС, так и для Греции. Во время визита будут обсуждаться двусторонние отношения, а также греко-турецкие и евро-турецкие отношения. Лидеры обеих стран обсудят проблему миграции, ситуацию в Ливии, а также шаги, предпринятые Грецией в энергетическом секторе, последним примером которых является подписание соглашения с Египтом об объединении электросетей.

Переговоры также будут посвящены двусторонним экономическим отношениям, в частности европейским дебатам по налогово-бюджетным правилам, которые будут отвечать вызовам времени и новой реальности, созданной пандемией.

Меркель в последний раз посещает Грецию перед тем, как уйти с поста канцлера.