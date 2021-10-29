Тбилиси, 29 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме в Рустави, ухудшилось, и ему пришлось принимать лекарства. Об этом 29 октября сообщил журналистам адвокат экс-президента Георгий Гелхаури.

European People's Party Михаил Саакашвили

«Визуально у Михаила Саакашвили наблюдалось ухудшение состояния здоровья, поэтому ему назначили медикаментозное лечение», — сказал адвокат.

Он отметил, что Саакашвили согласился принять лекарства. У него сегодня возьмут образцы на анализы. Гелхаури добавил, что врачи настаивают на переводе экс-президента в частную клинику, так как его жизнь подвергается опасности из-за голодовки.

Ранее Саакашвили предлагали госпитализировать в тюремную клинику в Тбилиси, но отказался. Его адвокаты заявляют, что там для него опасно.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле.