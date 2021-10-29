Барнаул, , 11:16 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 29 октября, распорядился приостановить оптимизацию в краевом онкологическом диспансере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев.

Процедуры в онкодиспансере Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, глава региона поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову приостановить процесс ликвидации одного из таракальных онкологических отделений и увольнения врачей краевого онкологического диспансера и предоставить всю необходимую информацию, касающуюся ситуации.

Также известно, что уже сегодняшним вечером Виктор Томенко проведёт на эту тему совещание с министром здравоохранения Дмитрием Поповым и заместителем председателя правительства Игорем Степаненко.

Напомним, ранее редакция ИА REGNUM опубликовала статью, в которой рассказала, что в Алтайском крае, где смертность от онкологических заболеваний превышает среднероссийские показатели, где губернатор на встрече с президентом заявляет: «некому лечить, некому учить», запросто раскидываются высококлассными специалистами.

После затеянной реорганизации в краевом онкологическом диспансере к 1 января 2022 года должно было остаться только одно отделение торакальной хирургии. Три кандидата медицинских наук, которые являются носителями очень высокотехнологичных методов лечения рака лёгких и владеют всеми видами хирургических вмешательств, оказались не нужны региону.

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Сокращение высококлассных хирургов (им было предложено занять вакантные должности, среди которых были уборщики, но не было ни одной хирургической) и коечного фонда руководство онкологического диспансера объяснило заботой о пациентах, появлением дополнительных возможностей «для специализации и совершенствования профессиональных навыков хирургов».

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История спровоцировала широкий общественный резонанс. Многие потребовали наказать чиновников, допустивших такое безобразие.

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