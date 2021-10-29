Уфа, , 11:17 — REGNUM В Башкирии в служебном подлоге заподозрили бывшего главу сельсовета. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Земля Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе проверки соблюдения земельного законодательства сотрудники прокуратуры установили, что в 2011 году экс-глава Казангуловского сельсовета изготовил выписку из похозяйственной книги, в которую внес недостоверную информацию о предоставлении своему родственнику земельного участка площадью свыше 20 соток для ведения личного подсобного хозяйства.

«Чиновник лично подписал и заверил печатью органа местного самоуправления указанную выписку», — говорится в сообщении пресс-службы.

На основании этого подложного документа территориальный орган Росреестра зарегистрировал право собственности на земельный участок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии медработников заподозрили в получении взятки и служебном подлоге за внесение недостоверной информации о прохождении вакцинации от COVID-19.