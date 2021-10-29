Киев, 29 октября 2021, 11:15 — REGNUM Около здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве проводят акций протеста бывшие участники военной операции ВСУ в Донбассе, которые требуют от него применить свои полномочия и «заставить правоохранительные органы» завершить расследование разгрома армии страны под Иловайском в Донбассе в 2014 году, а также наказать виновных в нем. Об этом 29 октября сообщает РИА Новости.

Украинский флаг после боя под Иловайском
Украинский флаг после боя под Иловайском
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Уточняется, что возле офиса украинского президента собралось порядка нескольких десятков человек, включая бывших участники военной операции ВСУ в Донбассе, которые молча стоят и держат в руках плакаты со своими требованиями, такими как: «Требуем наказания предателей Украины», «Когда будут наказаны виновные в Иловайской трагедии?» и т.п.

Кроме того, указывается, что собравшиеся также принесли с собой украинские флаги и флаги ветеранских организаций. При этом отмечается, что протестная акция проходит в спокойной форме и охраняющие офис Зеленского полицейские избирательно осмотрели вещи участников митинга.

Напонмим, в конце августа 2014 года батальоны ВСУ попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, в результате чего понесли серьезные потери.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением к украинскому президенту Владимиру Зеленскому о введении в Вооруженных силах Украины (ВСУ) звания «рекрут» для иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, обратилось правительство страны.