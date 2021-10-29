Екатеринбург, , 11:15 — REGNUM В Свердловской области мошенницы под видом переписчиков украли у пожилых женщин сотни тысяч рублей. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

Кража

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР

Первый криминальный эпизод случился 27 октября в Чкаловском районе Екатеринбурга. Женщина 1938 года рождения лишилась 300 тыс. рублей. К ней под видом переписчиц явились две женщины и, узнав, где она хранит деньги, украли их.

В тот же день и в том же районе аферистки обокрали гражданку 1930 года рождения. У неё украли 220 тыс. рублей. Горелых призывает уральцев открывать дверь только после проверки сведений о переписчике. Сделать это можно по номеру горячей линии 8−800−707−20−20 с 9:00 до 21:00 по местному времени.