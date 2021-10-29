Токио, 29 октября 2021, 11:14 — REGNUM Компания Square Enix занимается портированием игр Lara Croft and the Guardian of Light и Lara Croft and the Temple of Osiris на гибридную консоль Nintendo Switch. Об этом 29 октября сообщает издание Eurogamer.
Релиз обеих игр на Switch ожидается в 2022 году — точная дата пока неизвестна. Таким образом разработчики и издатели решили отпраздновать 25-летие франшизы Tomb Raider.
Напомним, что первая игра о приключениях Лары Крофт вышла 15 ноября 1996 года. Проект получил множество восторженных отзывов и положил начало популярной игровой франшизе.
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