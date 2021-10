Токио, , 11:14 — REGNUM Компания Square Enix занимается портированием игр Lara Croft and the Guardian of Light и Lara Croft and the Temple of Osiris на гибридную консоль Nintendo Switch. Об этом 29 октября сообщает издание Eurogamer.

Игра Shadow of the Tomb Raider Instacodez

Релиз обеих игр на Switch ожидается в 2022 году — точная дата пока неизвестна. Таким образом разработчики и издатели решили отпраздновать 25-летие франшизы Tomb Raider.

Напомним, что первая игра о приключениях Лары Крофт вышла 15 ноября 1996 года. Проект получил множество восторженных отзывов и положил начало популярной игровой франшизе.

