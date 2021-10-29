Москва, , 11:14 — REGNUM Сегодня, 29 октября, президент РФ Владимир Путин поздравил Союз музеев России с 20-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Россия обладает уникальными музейными коллекциями, по праву считающимися национальной гордостью и достоянием всего человечества. Музеи бережно хранят бесценные свидетельства важных исторических событий.

«Союз музеев России объединяет музейное сообщество нашей огромной страны вокруг решения масштабных, востребованных временем задач», — отметил Путин и пожелал музейным работникам успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственный музей-заповедник «Павловск» по итогам первого квартала 2021 года вошел в пятерку самых популярных по посещаемости музеев России.

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