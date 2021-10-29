Красный Сулин, Ростовская область, , 11:14 — REGNUM В Красном Сулине (Ростовская область) произошла авария, в результате которой травмы получили трое взрослых и ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла днём 28 октября на улице Сулинской. Водитель ВАЗ-2115, предположительно, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel Astra. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также пассажиры иномарки — женщина и двухлетняя девочка.

Обстоятельства аварии выясняются.