Вашингтон, 29 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Актёр Мэттью Перри, сыгравший Чендлера в сериале «Друзья», анонсировал мемуары. Об этом 29 октября пишет издание Е!

Сериал «Друзья»

По данным издания, книга будет называться «Друзья». В ней Перри расскажет о «его личной борьбе с зависимостью» — мемуары перенесут читателя «за кулисы самого успешного ситкома всех времён». Выход книги запланирован на осень 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что Мэттью Перри страдал от наркотической и алкогольной зависимости. По признанию самого актёра, он не помнил три года своего пребывания на съёмках сериала.