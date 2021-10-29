29 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Встречи назвавшего Османа Кавалу «соросистом» лидера ПСР Эрдогана с Джорджем Соросом в 2003, 2005 годах, проводившиеся на саммитах в Давосе или в Анкаре по приглашению ПСР, стали самой популярной повесткой дня в социальных сетях.

Ариф Асалыоглу, , 12:14 — REGNUM После попытки переворота 15 июля 2016 г. были арестованы многие журналисты, ученые и бизнесмены, выступавшие против власти. Среди них и бизнесмен, лидер гражданского общества Осман Кавала, который находится в заключении почти четыре года. Даже Европейский суд по правам человека огласил свое решение по Кавале, заявив, что он «несправедливо заключен в тюрьму». Недавний призыв к «освобождению» правозащитника Османа Кавалы, обнародованный послами десяти стран, среди которых послы США и Канады, возмутил Эрдогана. Эрдоган назвал Османа Кавалу «плевком Сороса, представителем Сороса в Турции». Предметом обсуждения стали фотографии со встреч назвавшего Османа Кавалу «соросистом» лидера ПСР Эрдогана с Джорджем Соросом в 2003, 2005 годах и в другие периоды. Запечатлённый на фотографиях с Соросом Эрдоган выглядит вполне счастливым. На фотографиях, опубликованных телеканалом Halk TV, Эрдоган возглавляет делегации ПСР. Камеры запечатлели счастливое выражение лица Эрдогана во время его встреч с Соросом в 2003 и 2005 годах.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Эти встречи, проводившиеся на саммитах в Давосе или в Анкаре по приглашению ПСР, стали самой популярной повесткой дня в социальных сетях.

Бывший главный редактор газеты Cumhuriyet Джан Дюндар публикует следующий комментарий:

@candundaradasi: «Две новые фотографии со встречи #Сороса с Эрдоганом в 2005 году были опубликованы в аккаунте телеканала @halktvcomtr. Было бы хорошо послушать о деталях той встречи из уст занимавшего в то время пост министра Али Бабаджана @alibabacan (в настоящее время — лидера партии Демократии и прогресса DEVA), запечетленного на той фотографии».

Осман Кавала Janbazian

Пользователь по имени Эрдоган Чименли отвечает на это сообщение следующим комментарием:

@benitospagetti: «Лучшее, что получается у Реджепа Тайипа Эрдогана, ПСР и ее сторонников, это лицемерить и распространять клевету. А также создавать впечатление путем клеветы на других по вопросу того, чем они сами занимались с свое время. О каком рае для них может идти речь, их прогонят с пинками даже от ворот ада».

Журналист Онур Онджу публикует две фотографии из своего архива и следующий комментарий:

@oencueonur: «Две новые фотографии со встречи Эрдогана и Сороса в 2005 году. Все-таки хорошая штука архив, не так ли? :)»

@oencueonur: «Несмотря на отсутствие окончательного судебного решения в отношении него, Осман Кавала находится в заключении на протяжении четырех лет. Судебная система только и делает, что смотрит в рот Эрдогану. А что же говорит Эрдоган об Османе Кавале? «Плевок Сороса». Интересно, о чем говорил Эрдоган с Соросом в 2005 году? Почему молчит лидер партии Демократии и прогресса DEVA Али Бабаджан, присутствовавший на той встрече?»

Угур Бозкурт публикует следующий комментарий в ответ на это сообщение:

@Gbgbbds: «Вот здесь и должен выйти лидер партии Демократии и прогресса DEVA Али Бабаджан и поведать об этом. Если он не может этого сделать, значит, он не сможет внести никакого вклада в политику страны».

Журналист Сунгур Текинальп публикует следующий комментарий:

@Berkbekir_: «Как можно сравнивать Кавалу и того, кто мог бы представлять Сороса в Турции? Если бы и был такой, то представителем Сороса в Турции стал бы Эрдоган. Эрдоган, премьер-министр Турции и лидер ПСР, которого Сорос засыпал деньгами, когда ПСР пришла к власти. Когда он сам встречался, это не было преступлением, а когда встречается кто-то другой — это считается преступлением!»

Пользователь с ником Serbest Görüş (Свободное мнение) публикует следующую информацию:

@GorusSerbest: «Бывший советник Эрдогана поделился своим воспоминанием со встречи в Давосе: Сорос и Эрдоган встретились в его гостиничном номере».

Джордж Сорос Niccolò Caranti

Газета Demokrat Haber опубликовала следующую информацию:

@DemokratHaber: «Фотографии со встречи назвавшего Кавалу «Соросом Турции» Эрдогана с Соросом оказались достоверными».

Эксперт по международным отношениям Фейзи Ишбашаран публикует следующий комментарий:

@fyzisbsrn: «Любовь Эрдогана к Америке началась со встречи с Джорджем Соросом, который в Швейцарии в Давосе в январе 1999 года сверг и создал правительства. После этой встречи партия Эрбакана раскололась, и те, кто от нее отделились, создали под руководством Эрдогана Партию справедливости и развития (ПСР)».