Иволгинский район, Бурятия, , 11:11 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело за истязание несовершеннолетней девочки. В совершении преступления подозревают 37-летнюю мать ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Девочка acandraja

Женщина проживала с тремя детьми в Иволгинском районе в частном деревенском доме. По версии следствия, в 2018 году она начала издеваться над старшей дочерью.

«В качестве наказания за мелкие провинности, а также, понуждая к работе по дому, она систематически применяла физическое и психическое насилие к старшей дочери, оскорбляла ее, угрожала убийством, наносила удары руками по голове, кусала и душила девочку», — отметили в управлении.

Опасаясь последствий, женщина запрещала дочери ходить в школу с синяками и ссадинами. Так продолжалось три года, пока после очередного скандала девочка не рассказала о происходящем полиции. В настоящее время 16-летняя потерпевшая живёт с бабушкой.

В рамках расследования следователи также намерены дать оценку действиям сотрудников органов опеки и попечительства.