Сеул, , 11:11 — REGNUM С 22 ноября во всех детских дошкольных учреждениях, начальных, средних и старших школах Южной Кореи возобновят в полном объёме очные занятия. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей министерстве образования страны.

Дети в Южной Корее

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По их словам, университеты также перейдут на очное обучение с 1 ноября.

Известно, что возобновление очных занятий является частью правительственного плана «жить с COVID-19», первый этап которого будет реализован в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, В Южной Корее школьники, инфицированные коронавирусом и/или проходящие карантин, будут сдавать единый государственный экзамен в специально отведённых местах.

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