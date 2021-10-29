София, , 11:11 — REGNUM В ближайшее время цены на горючее в Болгарии могут вырасти на несколько условных пунктов и превысить прошлогодние показатели. С таким прогнозом 29 октября выступили болгарские трейдеры, передает БНР.

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Предполагается, что уже с 1 ноября потребители будут платить за бензин, дизельное топливо и газ для автомобилей на 8% выше сегодняшней стоимости соответствующей продукции.

«Тенденция к росту сохранится до конца 2021-го года», — говорится в заявлении Союза предпринимателей Болгарии.

Напомним, только в октябре нынешнего года горюче-смазочные материалы в Болгарии подорожали на 5−6%. Сложившуюся ситуацию эксперты связывают с изменениями котировок акций нефтяных компаний на международном рынке.