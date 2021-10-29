Санкт-Петербург, 29 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Полиция Петербурга разыскивает водителя маршрутного такси по подозрению в изнасиловании пассажирки в Выборгском районе города. Об этом преступлении 29 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Жертвы насильников

Заявление об изнасиловании в полицию поступило 28 октября через службу «112». Полицейским 44-летняя потерпевшая сообщила, что накануне вечером она, возвращаясь с работы, села в пустое маршрутное такси у станции метро «Академическая».

"Водитель заблокировал двери и увез потерпевшую в неизвестном направлении. Предположительно в районе дома 2 по улице Сочинская мужчина, применив физическую силу, изнасиловал потерпевшую. Полицией приняты меры к розыску и задержанию водителя маршрутки», — уточнили в полиции.

Как уточняет издание «Фонтанка», водитель маршрутки заехал к безлюдным гаражам, заблокировал двери, после чего изнасиловал пассажирку. Пострадавшей запомнилась азиатская внешность преступника.