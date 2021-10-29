Майкоп, 29 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Адыгее выявлен факт деятельности финансовой организации с признаками пирамиды. Незаконной деятельностью занималась в соцсетях и в сети интернет компания «Финико». В настоящее время сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Адыгее проводят доследственную проверку по данному факту, сообщили 29 октября в пресс-службе полицейского ведомства.

Admkrai.krasnodar.ru Финансовая пирамида

Офис финансовой компании располагался в городе Майкопе, в доме № 403 по улице Пионерская.

«УЭП и ПК МВД по Республике Адыгея ведется доследственная проверка по факту выявления на территории города Майкопа организации под названием «Финико», которая имеет признаки финансовой пирамиды. <…> Проект активно продвигался в сети интернет и социальных сетях. В настоящее время полицией проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех потерпевших от деятельности организации «Финико» , — говорится в сообщении МВД.

Ведомство обратилось на своем официальном сайте в интернете с просьбой ко всем потерпевшим срочно сообщить в полицию о всех фактах мошенничества компанией «Финико», совершенных в отношении них.