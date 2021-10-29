Петропавловск-Камчатский, 29 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов проверил качество отремонтированной дороги между Петропавловском-Камчатским и Елизова, проехав по ней на автомобиле подрядчика. При этом на капоте машины был установлен стакан с краской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в краевом правительстве.

Admkrai.krasnodar.ru Новая дорога

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«Очень важно, что благодаря этой дороге Петропавловск-Камчатский и Елизово будут развиваться как единая агломерация. Как раз в этом месте будет выполнено примыкание к новому аэропорту, здесь нам предстоит строительство развязки», — отметил Солодов.

Данная дорога стала первой на Камчатке четырёхполосной. При её ремонте применялись современные технологии, что позволит сохранить полотно в хорошем состоянии долгие годы.

«Если поддерживать межремонтные сроки, то такая дорога может простоять и 20, и 30 лет», — сказал гендиректор ООО «Устой-М» Юрий Ломакин.

При поездке по новой дороге со стаканом краски на капоте автомобиля не расплескалось ни одной капли.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершилась реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский — Мильково. Последние 27 км, на которых завершились ремонтные работы, торжественно открыли 29 октября.