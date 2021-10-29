Париж, 29 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Игра Weird West от основателя студии Arkane Рафаэля Калантонио получила дату релиза. Об этом 29 октября сообщает Eurogamer.

Скриншот с YouTube Weird West

Калантонио объявил, что Weird West выйдет на PC и консолях 11 января 2022 года. Игру уже можно предзаказать в сервисе Steam.

События Weird West разворачиваются в альтернативной версии Дикого Запада, где помимо людей обитают различные фантастические существа. По словам разработчиков, у игроков будет «огромная свобода выбора» и возможность серьёзно влиять на ход сюжета своими действиями.