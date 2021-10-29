Тампа, США, 29 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

(сс) Michel Curi Эмблема хоккейного клуба «Тампа Бэй»

В составе «Тампы» дубль оформил Алекс Киллорн. Ещё по шайбе забросили Стивен Стэмкос, Алекс Барре-Буле и Андрей Шустр. У «Аризоны» отличился форвард Лоусон Круз.

Российский вратарь «Тампы» отразил 24 броска по своим воротам, а защитник Михаил Сергачёв отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Тампа» занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды девять очков. «Аризона» идёт на 16-м месте в Западной конференции с одним очком.

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