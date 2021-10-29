Мадрид, 29 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес отправляется в Рим вместе с первым вице-премьером и министром экономики Надей Кальвиньо, чтобы 30−31 октября принять участие в саммите лидеров стран «Большой двадцатки». Об этом пишет агентство EFE.

PSOE Педро Санчес

Как ожидается, на саммите, среди прочих вопросов, будет обсуждаться восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Саммит начнется 30 октября, но Санчес уже отправился в столицу Италии для участия в двух мероприятиях, первое из которых — Глобальный форум прогресса.