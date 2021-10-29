Саратов, 29 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Саратовской области задержали первого секретаря Московского горкома КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина. Об этом 29 октября сообщает телеграм-канал Mash.

Kprf.ru Валерий Рашкин

Канал опубликовал видео задержания. Утверждается, что Рашкин находился за рулём автомобиля «Лада Ларгус», а в багажнике обнаружили мёртвого лося. Сам депутат якобы объяснил, что труп животного он и его спутник нашли, но сдать не успели.

При этом сотрудники, проводившие задержание, усомнились в трезвости водителя, с трудом стоявшего на ногах.

«Рашкин Валерий Фёдорович. 14 марта 1955 года», — назвал свои данные задержанный. Он добавил, что работает депутатом Государственной думы от Компартии Российской Федерации.