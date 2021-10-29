Благовещенск, , 11:13 — REGNUM Жительница Амурской области смогла заселиться в положенное ей по закону жильё только после обращения на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину. Женщине должны были выдать жильё бесплатно как сироте, но вместо этого предлагали денежный сертификат, суммы которого не хватило бы на приобретение квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ОНФ Амурской области.

Квартира Иван Лазебный © ИА Красная Весна

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Сумма сертификата составляет около 2,5 млн рублей, стоимость квартир в городе Свободный, где проживает амурчанка, начинается от 2,8 млн. Решить вопрос с жильём после обращения к президенту женщине помогли активисты «Народного фронта» и министерство социальной защиты. Пока квартиру выдали по договору социального найма.

«В ходе контрольного звонка заявительнице стало известно, что ей дали в соцнайм однокомнатную квартиру, в которой она сейчас проживает вместе со своим шестилетним ребенком. Полученным жильем заявительница осталась довольна. Квартира в надлежащем состоянии. После пятилетнего срока социального найма девушка, согласно закону, планирует приватизировать это жилье, чтобы оно было в ее собственности», — рассказал активист регионального отделения ОНФ в Амурской области Сергей Утембергенов.

Как сообщало ИА REGNUM, права детей-сирот на предоставление жилых помещений нарушаются на Дальнем Востоке, пришли к выводу аудиторы Счётной палаты России и эксперты Федерального казначейства в ходе проведенной совместной проверки исполнения госпрограммы соцподдержки. Количество претендентов на квартиры только растёт, несмотря на выделение средств на эти цели из федерального бюджета.