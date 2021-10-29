Ивантеевка, Московская область, 29 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Генерал-майор в отставке, бывший первый заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск Анатолий Белянин покончил с собой в Московской области. Об этом сообщил 29 октября источник в правоохранительных органах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Генерал совершил суицид в своей квартире в городе Ивантеевка. Проверку по факту происшествия проводит Следственный комитет.

«Он тяжело болел в последнее время», — рассказал о Белянине источник ТАСС.

В 1990-х годах Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Напомним, журналист погиб в октября 1994 года в результате взрыва самодельной бомбы в его портфеле.